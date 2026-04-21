Senza Bastoni e senza Lautaro, ma con il morale altissimo per uno scudetto ormai a un passo. L'Inter si presenta così al match di stasera con il Como, ritorno della semifinale di Coppa Italia dopo lo 0-0 del Sinigaglia: una ghiotta chance per conquistare la finalissima di Roma e tentare di centrare il doblete che da queste parti manca da un po'.

Intanto, dopo il crollo verticale di Milan e Napoli, si ascoltano grandi complimenti a Spalletti per la sua Juve in grado di ottenere (quasi) il pass per la prossima Champions League. Un obiettivo minimo, in realtà, spacciato per grande risultato: in fondo, quando il tecnico di Certaldo arrivò a Torino, i bianconeri erano a soli 3 punti da Chivu. E ora sono a 15...