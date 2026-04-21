Ormai, non è più una questione di 'se' ma di 'quando' l'Inter vincerà il 21esimo scudetto della sua storia. Manca giusto la matematica per incoronare come campione d'Italia la squadra di Cristian Chivu che, rispetto alle concorrenti, ha avuto una qualità fondamentale nella maratona del campionato. "L'Inter è stata più continua, non ha mai mollato. E' quella che ha meritato di più in assoluto - ha spiegato Bepi Pillon a Tuttomercatoweb.com -. Il Napoli ha patito tanti infortuni, mente il Milan deve fare mea culpa per aver perso punti contro squadre inferiori durante la stagione".