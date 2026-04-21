Proprio come già accaduto nella semifinale d'andata al Sinigaglia, anche questa sera l'Inter dovrà fare a meno del suo capitano, Lautaro Martinez, costretto ai box da un infortunio. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, in realtà l'assenza dell'argentino dal campo quando si gioca la Coppa Italia è abbastanza una costante perché ad oggi Lautaro ha disputato giusto 34' nei quarti di finale in gara unica contro il Torino, senza andare a segno. Era infatti in panchina nella sfida degli ottavi al Meazza contro il Venezia e poi c'è stato l'infortunio che non gli ha permesso di esserci coi lariani.

Non solo: sempre sul quotidiano si ricorda che Lautaro non ha segnato nemmeno nelle ultime due edizioni del torneo, l'ultimo gol è di tre anni fa in finale contro la Fiorentina, quando ne segnò addirittura due risultando determinante per il successo all'ultimo atto. Fin qui Chivu si è affidato soprattutto ai compagni di reparto e farà lo stesso anche oggi, presumibilmente puntando sulla coppia tutta francese formata da Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny, che già hanno segnato due reti a testa (Esposito è fermo a uno).

Lautaro Martinez spera in ogni caso di esserci per l'eventuale finale, qualora l'Inter riesca effettivamente a centrare l'accesso. Sempre in tema attaccanti, tra l'altro, la classifica marcatori del torneo è guidata da Douvikas, Pasalic e Pellegrino con tre reti, poi tra gli altri ci sono proprio i due francesi dell'Inter, che hanno quindi una ghiotta occasione anche per ergersi in vetta alla speciale graduatoria. Da segnalare come, sempre a due centri, ci sia anche un altro francese dell'Inter, Andy Diouf.