Aria di scudetto in casa Inter, ma stasera torna di protagonista la Coppa Italia e i nerazzurri intendono conquistare la finalissima di Roma sfruttando l'entusiasmo generato dal tricolore ormai vicinissimo. Per farlo ci sarà da superare il Como dopo lo 0-0 dell'andata.

QUI INTER – Chivu non recupera né Lautaro né Bastoni, ma potrà contare su Bisseck e Sucic, assenti in campionato contro il Cagliari. In particolare, fondamentale il rientro del tedesco, out dal match di Firenze prima della sosta. Proprio lui si gioca una maglia con Acerbi per completare la difesa assieme ad Akanji e Carlos Augusto. Pochi cambi anche negli altri reparti: dovrebbero rivedersi dal 1' Zielinski e Bonny per Mkhytarian ed Esposito. In porta c'è la conferma di Martinez.

QUI COMO – Rosa al gran completo per Fabregas, che deve rinunciare solo al lungodegente Addai. Da capire se Diego Carlos e Diao potranno scendere in campo dall'inizio considerando i recenti piccoli acciacchi fisici. Rispetto al ko con il Sassuolo, il tecnico catalano valuta di riconsegnare una maglia da titolare a Valle, Perrone e Douvikas. Occhio anche alle candidature di Vojvoda e Rodriguez. Ancora difesa a tre come di recente in campionato o ritorno al 4-2-3-1?

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PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny.

Panchina: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Luis Henrique, Cocchi, Sucic, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lautaro, Bastoni.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.

Panchina: Törnqvist, Vigorito, Kempf, Goldaniga, Van der Brempt, Sergi Roberto, Alberto Moreno, Caqueret, Lahdo, Baturina, Kühn, Diao, Morata.

Allenatore: Fabregas.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Addai.

ARBITRO: Sozza.

Assistenti: Bertini e Cecconi.

Quarto ufficiale: Marcenaro.

Var: Doveri.

Avar: La Penna.

