Sulla Gazzetta dello Sport di oggi si parla di Nico Paz e di come possa essere uno dei protagonisti della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como prevista questa sera alle 21 al Meazza. I lariani vengono da un periodo di difficoltà in termini di risultati. Nelle ultime tre partite di campionato hanno raggranellato un pareggio e due sconfitte, la prima di queste proprio contro l'Inter al Sinigaglia.
In questa stagione l'argentino ha già segnato a San Siro, lo stadio che lo accoglierà questa sera, ma contro il Milan in campionato, raccogliendo un passaggio errato di Maignan e freddando il portiere rossonero. Contro l'Inter ha invece disputato pochi giorni fa una grandissima partita in Serie A, segnando una rete, propiziando quella precedente di Valle, impegnando ancora Sommer nel secondo tempo e guadagnandosi un rigore, per quanto molto dubbio.
Chiaramente nell'articolo della rosea si parla anche del futuro del giocatore argentino. Paz è oggi sulla via di Madrid, il Real è intenzionato ad esercitare il diritto di riacquisto sull'argentino già nella prossima finestra di mercato. A Como il club e il ragazzo sanno che il futuro dipende dagli spagnoli, che potrebbero sia trattenerlo in Spagna che rivenderlo a cifre molto alte, secondo La Gazzetta addirittura con una valutazione di 80 milioni di euro. Ad oggi è una cifra non alla portata di club italiani, neppure dell'Inter. Certo, ai nerazzurri manca un po' di fantasia lì in mezzo ed è probabile che si vada verso moduli differenti dall'attuale 3-5-2. Per questo la rosea avverte: mai dire mai...
Autore: Antonio Di Chiara
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