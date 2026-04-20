Novello sposo dopo il matrimonio con Hayet, andato in scena sabato scorso, a San Lorenzo, vicino a Marzamemi, Nicola Berti scherza con la Gazzetta dello Sport per la coincidenza tra il giorno più bello della sua vita e il traguardo del 21esimo scudetto dell'Inter ormai a un passo: "Trovami un altro al mondo che si sposa per la prima volta a 59 anni e in contemporanea con la sconfitta del Napoli che regala lo scudetto all'Inter. Loro perdevano e io dicevo 'sììììììì'. Il top", ha raccontato l'ex centrocampista nerazzurro alla rosea.

Prima di annunciare la sua presenza a San Siro per la festa tricolore: "Ormai è fatta? Ma certo, la notte della festa non potrò mancare a San Siro", ha concluso Berti, lasciando da parte l'inutile scaramanzia a questo punto del campionato che vede la squadra di Cristian Chivu a +12 su Milan e Napoli quando mancano cinque giornate al traguardo.