Il primo obiettivi di Cristian Chivu in questi ultimi giorni è stato quello di scacciare via i cali di tensione all'interno del gruppo, possibile conseguenza dopo quanto avvenuto in campionato nelle più recenti giornate, visto che i nerazzurri hanno visto dilatarsi il distacco sulle inseguitrici dalla vetta fino all'attuale +12 su Milan e Napoli.

Il tecnico, come si legge sul Corriere dello Sport, insegue la possibilità di mettere un altro trofeo in bacheca e non vuole assolutamente sciuparla. Il messaggio è stato affidato alla squadra nell'allenamento di ieri: la partita di stasera è fondamentale, c'è voglia di staccare il pass per la finale del prossimo 13 maggio contro la vincente dello scontro tra Atalanta e Lazio.

Sarebbe tra l'altro la decima volta che l'Inter conquista la Coppa Italia, già alzata al cielo due volte nell'era Inzaghi, l'ultima battendo la Fiorentina all'Olimpico in rimonta. Tra i plurivincitori resta davanti la Juventus a quota quindici. Ma soprattutto sarebbe la prima per Cristian Chivu, che potrebbe ripetere quanto fatto dal suo vecchio maestro, José Mourinho, l'ultimo a vincere Scudetto e Coppa Italia nello stesso anno, anche se lo Special One aggiunse in quella stagione anche la Champions League centrando il Triplete nel 2010. Prima e dopo, l'unico a farcela all'Inter è stato Mancini, ma solo grazie al campionato assegnato a tavolino nel 2006.

Al di là della scorsa annata, conclusa senza trofei, è un dato di fatto che nessuno nelle ultime sei annate è rimasto ai vertici con costanza come hanno fatto i nerazzurri. L'Inter potrebbe tornare alla piacevole media già vista con Inzaghi di un paio di trofei a stagione. Dallo Scudetto di Conte in poi, nel 2021, per il gruppo storico presente ad Appiano fin da allora sarebbero nove trofei: tre Scudetti (considerando quello a un passo), tre Supercoppe Italiane ed eventualmente tre Coppe Italia, se si riuscirà a superare sia il Como che l'avversaria successiva.