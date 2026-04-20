Dopo la giornata di Workshop vissuta domenica 19 aprile, la settimana nerazzurra si è aperta con un altro evento speciale dedicato al mondo degli Inter Club. Questa sera, i cancelli di San Siro si sono aperti per l'Inter Club Night Out, organizzata per celebrare i club della città di Milano e della relativa provincia, realtà che contano complessivamente 16.516 soci per un totale di 94 Club.
Un appuntamento che ha visto protagonisti 350 soci del coordinamento milanese in rappresentanza di 59 Inter Club del territorio. I presenti hanno avuto l'opportunità unica di vivere il Meazza come mai prima, con uno speciale Tour nelle diverse aree dello stadio solitamente riservate ai giocatori nerazzurri e allo staff. I partecipanti hanno camminato nei corridoi della mixed zone fino agli spogliatoi di San Siro, per poi vivere un momento da ricordare: i soci degli Inter Club hanno avuto la possibilità di attraversare il tunnel d'ingresso fino a bordocampo e alla zona delle panchine, dove hanno incontrato la legend nerazzurra Danilo D'Ambrosio.
I presenti hanno scattato delle foto insieme all'ex difensore, per poi raggiungere la Sala Executive dello stadio, dove si è svolta la seconda parte dell'Inter Club Night Out. I soci hanno ricevuto il saluto del Presidente e CEO Giuseppe Marotta, che ancora una volta ha voluto ringraziare i partecipanti e sottolineare la centralità del mondo Inter Club nella galassia nerazzurra.
La serata si è infine conclusa con un momento di festa, che ha visto anche una speciale estrazione a premi con cui alcuni dei partecipanti hanno potuto vincere una maglia ufficiale autografata da D'Ambrosio, due biglietti per Inter-Como di Coppa Italia e due Experience Inter Club.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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