Intervistato da 'Tv Sorrisi e Canzoni', Claudio Amendola ha raccontato il ritorno di Giulio Cesaroni e della sua grande e allegra famiglia della Garbatella tornata su Canale 5. La nota fiction di Canale 5 tornata in onda ha avuto tra gli attori anche la breve presenza di Paolo Bonolis, e a proposito del noto tifoso interista, Amendola racconta un simpatico aneddoto. "Mi prende a 'pizze' in faccia. Ma ci rivediamo all'ultima puntata, caro Bonolis!" ha avvertito l'amico, con simpatia, prima di raccontare l'idea di inserire Bonolis come guest star.

"Abbiamo sempre avuto guest star. nei Cesaroni. Ma questa volta l’ospite avrà un ruolo all’interno della narrazione, diventa molto importante. E Paolo ha una simpatia innata, è un amico e ha accettato. Ci siamo divertiti" ha aggiunto prima di raccontare il perché delle "legnate": "A parte la 'pizza'. Ne abbiamo montate due, ma ne abbiamo girate altre, lui si divertiva molto a mollarmi questi ceffoni. Anche perché l’Inter aveva perso contro la Roma la domenica prima e io l'avevo preso un po’ in giro".