In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter, prende la parola in casa Como il direttore sportivo Carlalberto Ludi, che presenta così la gara di San Siro che per i lariani può valere uno storico accesso alla finale della competizione. Queste le sue principali dichiarazioni:

Quella di domani è la partita più importante della stagione?

"La stagione deve ancora finire ma siamo molto contenti del nostro percorso. Non ci siamo mai posti limiti, il nostro obiettivo è stato sempre quello di crescere partita dopo partita, vincere sul campo e ottenere risultati che magari la gente poteva non aspettarsi. La partita di domani è una bella pagina di storia per il club, la comunità e i tifosi, per me è solo una partita da approcciare con la solita mentalità, da cercare di vincere per andare in finale e scrivere un'altra pagina di storia".

Che gara si aspetta?

"Una partita intensa, ragionata, noi dovremo essere la squadra che siamo stati per 9-10 mesi, la squadra che ha voglia di meravigliare, di sorprendere, di divertirsi, di creare entusiasmo. Mi aspetto una gara in cui i ragazzi si possano divertire e godere la cornice e questo traguardo".

C'è stata una crescita nel corso della stagione che domani si vedrà, alla quarta dell'anno contro l'Inter?

"La crescita è evidente dal percorso in Serie A. Abbiamo fatto gare importanti con l'Inter, con la Juve, con la Roma, col Milan. C'è voglia di confrontarsi a testa alta, senza paura, con la voglia di poter determinare. Dobbiamo ancora fare un risultato importante con l'Inter ma la prestazione di qualche settimana fa è stata una delle più importanti di questo percorso".

Fabregas allenatore, è la gara più importante dalla panchina?

"Il passato di Cesc lo sta aiutando in questa crescita da allenatore top, è un fuoriclasse, non ho dubbi anche se è nel nuovo ruolo da poco tempo. Ciò che ha vissuto è un valore aggiunto, riesce a trasferire, crea empatia nella squadra. Vive con intensità l'allenamento e la partita, questo è incredibile. Ha fame ed energia pazzesche. Domani sarà semplicemente un altro giorno in cui darà tutto se stesso per guidare la squadra alla vittoria".