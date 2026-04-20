Protagonista di una stagione anonima con la maglia l'Inter, club in cui è approdato ormai tre anni fa, Davide Frattesi potrebbe salutare Milano la prossima estate. Secondo Matteo Moretto, il centrocampista è considerato un nome potenzialmente in uscita dai nerazzurri, che, come accaduto già nelle precedenti sessioni di mercato, prenderebbero in considerazione le eventuali offerte recapitate in Viale della Liberazione, non opponendosi a una sua cessione di fronte a una cifra ritenuta congrua.

Chi potrebbe tornare alla carica per l'ex Sassuolo, il cui contratto è in scadenza nel 2027, è la Roma, società che non ha mai realmente smesso di pensare al suo profilo per rinforzare la mediana.