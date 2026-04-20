Numeri alla mano, se Napoli e Milan vincessero tutte le ultime 5 partite di campionato, all'Inter basterebbe collezionare 4 dei prossimi 15 punti per festeggiare la vittoria matematica dello Scudetto. Inevitabile che, pur con il pensiero alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como in programma domani sera al Meazza, siano già partiti i calcoli sul giorno in cui i nerazzurri conquisteranno ufficialmente il 21esimo tricolore. Se la logica invita a ipotizzare il 3 maggio, partita interna contro il Parma, la giornata ideale per festeggiare con l'ausilio della matematica, esiste una remota possibilità che i tifosi interisti possano scendere in piazza già domenica prossima battendo il Torino in trasferta, qualora il Napoli non vincesse con la Cremonese il venerdì precedente al Maradona e il Milan non superasse la Juventus al Meazza poche ore dopo Torino-Inter. Scenario complicato, soprattutto perché la squadra di Antonio Conte cercherà di tornare ai 3 punti contro un avversario comunque impegnato nella lotta per non retrocedere, mentre sono più concrete le probabilità che i rossoneri fatichino ospitando i bianconeri, distanti di soli 3 punti e in rampa di lancio. Qualora le due inseguitrici non facessero bottino pieno, al triplice fischio di Milan-Juventus scatterebbe l'ufficialità dello Scudetto nerazzurro.

Se quello sopra citato non fosse l'epilogo della 34esima giornata, probabilmente la matematica arriverebbe in quella successiva, con il Napoli impegnato sabato 2 maggio a Como e il Milan domenica pomeriggio a Reggio Emilia. I nerazzurri giocheranno la sera, alle 20.45 a San Siro contro il Parma e in caso di vittoria (sempre di fare almeno un punto a Torino) non sarebbe necessario preoccuparsi degli altri risultati. Ma con certi incastri la squadra di Cristian Chivu potrebbe scendere in campo il 3 maggio già Campione d'Italia, da oltre un giorno se i partenopei non battessero il Como o da meno di quattro ore se il Milan non ottenesse i 3 punti contro il Sassuolo, sempre dando per scontato che entrambe le inseguitrici vincano nel turno precedente rispettivamente contro Cremonese e Juventus. In parole più semplici: o Napoli e Milan fanno 6 punti su 6, oppure la festa Scudetto potrebbe scattare intorno alle 17 del 3 maggio. Se non addirittura intorno alle 20 del 2 maggio, se i rossoneri 'bucassero' con la Juventus e gli azzurri a Como, ipotesi tutt'altro che remote.

A prescindere dai conti, comunque, si tratta solo di capire quando succederà quello che ad oggi pare davveero inevitabile: la vittoria del 21esimo Scudetto per l'Inter.