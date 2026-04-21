Sono diciassette i precedenti a Milano tra Inter e Como, considerando tutte le competizioni: il bilancio parla di quindici vittorie nerazzurre (ultima 4-0, Serie A 2025/26), un pareggio (2-2, Coppa Italia 1991/92) e un successo degli ospiti (1-2, Serie A 1949/50). Numeri da incubo per i lariani al Meazza, dove non segnano da 281 minuti, praticamente dal 2-2 in Coppa Italia del 30 ottobre 1991, quando la seconda rete fu siglata da Mazzoleni al 79’.

Limitando il discorso alla Coppa Italia, si contano in totale dieci sfide dirette, su entrambi i campi, suddivise in otto edizioni del torneo (1958, 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1973/74, 1977/78 ai gironi eliminatori, 1991/92 agli ottavi di finale e l’attuale in semifinale): il bilancio è di sei vittorie nerazzurre e quattro pareggi. L’unica sfida ad eliminazione diretta si è disputata 34 stagioni fa, con l’Inter qualificata.

Più in generale, il Como ha pareggiato tre volte e perso in tredici occasioni negli ultimi sedici incroci. L’ultimo successo comasco risale 15 dicembre 1985: l'1-0 ottenuto in casa, in un match di campionato.