Intervistato dai cronisti, a margine della 64esima edizione del Salone Internazionale del Mobile di Milano, Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha espresso il suo auspicio rispetto alla data in cui l'Inter, sua squadra del cuore, dovrebbe vincere il 21esimo scudetto: "Io spero non questa settimana (a Torino, ndr), ma la prossima perché è a Milano e quindi siamo tutti qui (domenica 3 maggio contro il Parma, ndr)".

Riguardo alla semifinale di Coppa Italia di stasera, che alimenterebbe il sogno doblete per i nerazzurri, La Russa si dimostra decisamente più tiepido: "Non è così importante la Coppa Italia, metto le mani avanti, e anche il Como merita qualcosa. Speriamo di vincere, ma se vince il Como, applaudiamo lo stesso".

Infine, La Russa ha risposto così alla domanda su quale nazionale sosterrà ai Mondiali in assenza dell’Italia: "Ho sempre tifato Argentina ai Mondiali quando l’Italia veniva eliminata perché forse è la nazione con più italiani dopo l’Italia".