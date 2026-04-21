Il Barcellona sta già pianificando le mosse di mercato per la prossima stagione, quella in cui ritenterà l'assalto alla Champions League, fallito anche quest'anno per effetto dell'eliminazione ai quarti di finale per mano dell'Atletico Madrid, un turno prima rispetto a quanto accaduto nel 2024 con l'Inter. A dirlo è Hansi Flick, tecnico dei catalani, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Celta Vigo: "Parlo con Deco tutti i giorni, al telefono. Siamo concentrati anche sulla prossima stagione, è una cosa normale. Abbiamo una grande squadra per i prossimi anni, ma dobbiamo prendere buone decisioni sul mercato. Non possiamo fare cose stupide, devono essere decisioni perfette. Non è il momento di parlarne pubblicamente perché mancano sette partite da giocare e dobbiamo concentrarci su questo, ma abbiamo le idee molto chiare. Dobbiamo fare uno step in avanti", ha detto il tedesco. Che, a proposito, di quello che manca per vincere la competizione più importante di tutte si è espresso così: "Si tratta anche di inerzia e di cura dei dettagli, e in questo momento della stagione è importante avere tutti i giocatori a disposizione. A noi sono mancati De Jong, Raphinha... Abbiamo bisogno di un giocatore che sia un leader. L'anno scorso avevamo Iñigo, che era un grande leader. Abbiamo bisogno di persone e giocatori capaci durante la partita che possano dirci dove dobbiamo andare. Impareremo da queste situazioni".
In seguito, Flick ha inquadrato così il futuro di Roony Bardghji, una delle contropartite tecniche di cui hanno parlato i media catalani nell'ambito dei dialoghi tra il Barça e l'Inter per Alessandro Bastoni: "E' un professionista fantastico, ma la sua situazione non è facile. Vuole giocare di più, ed è normale. A volte succede; ha davanti a sé uno dei migliori al mondo (Yamal, ndr). È un giocatore straordinario, gioca con i migliori al mondo, ed è anche migliorato molto. Gli ho già detto che ne riparleremo a fine stagione. Tutti sono importanti e abbiamo bisogno che siano motivati".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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