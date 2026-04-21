L'estate nerazzurra, si spera un'estate da campioni d'Italia, si arricchisce di un nuovo appuntamento internazionale pre-season. La squadra di Cristian Chivu affronterà infatti il primo agosto 2026 il Manchester City a Hong Kong, partita amichevole che anticipa i due derby italiani previsti in Australia, a Perth, contro il Milan (5 agosto) e la Juventus (8 agosto).

La gara tra Inter e Manchester City si disputerà nell'ambito dell'Hong Kong Football Festival. Il prestigioso evento, presentato a Hong Kong alla presenza dell'ex bomber nerazzurro Christian Vieri, è stato organizzato da TEG Sports, produttore e promotore di eventi sportivi globali, con il patrocinio della Federazione calcistica di Hong Kong, Cina.

Non sarà una prima volta per la squadra nerazzurra a Hong Kong: l'Inter si era già esibita sul posto il 18 agosto 1997, quando disputò un'amichevole contro il Sing Tao, squadra locale, travolta 8-0 all'Hong Kong Stadium con le firme di Maurizio Ganz, Ivan Zamorano, Mohamed Kallon, Aaron Winter, Paul Ince e Youri Djorkaeff.

In amichevole i nerazzurri e i Citizens si era già affrontati due volte in passato: nel 2010 a Baltimora, negli Stati Uniti, l'Inter vinse 3-0 con una doppietta di Victor Obinna e un meraviglioso gol di un giovanissimo Cristiano Biraghi; l'anno successivo a Dublino, in Irlanda, il City si prese la sua rivincita vincendo con lo stesso risultato.

Nelle intenzioni degli organizzatori questo tipo di amichevole di blasone si rinnoverà periodicamente con un nuovo standard che si confronta con la crescente concorrenza del calcio europeo.