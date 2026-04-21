Cambio a stagione in corso in casa Pisa. A poche giornate dal termine del campionato, il club toscano cambia il direttore sportivo: al posto di Davide Vaira, esonerato nella giornata di oggi (RILEGGI QUI) arriva Leonardo Gabbanini.

IL COMUNICATO:

La Società Pisa Sporting Club è lieta di annunciare la nomina di Leonardo Gabbanini come nuovo Direttore Sportivo del Club.

Nato nel 1980, Gabbanini è passato giovanissimo dal ruolo di calciatore a quello di allenatore, prima nei settori giovanili di Sampdoria e Fiorentina e quindi sulle panchine di Pistoiese e Civitanovese. Nel 2015 il passaggio dietro la scrivania con l’incarico di Chief Scout del Watford e di Responsabile dell’Area Scouting dell’Udinese.

Un percorso a livello nazionale e internazionale proseguito nel 2022 con l’importante esperienza al Tottenham nel ruolo di Head of Recruitment/Chief Scout, a stretto contatto con la Direzione Sportiva degli Spurs, rivestita poi ad interim prima di lasciare il Club.

Da oggi inizia per lui l’avventura con il Pisa Sporting Club.

Benvenuto Leonardo