Tra i convocati per la partita di questa sera tra Inter e Como non ci sarà Alessandro Bastoni, ancora alle prese con i problemi alla caviglia che già gli hanno fatto saltare la partita di venerdì scorso contro il Cagliari. Il difensore nerazzurro è anche al centro di voci di mercato che lo vogliono insistentemente nel mirino del Barcellona.

Secondo La Gazzetta dello Sport, al di là delle dichiarazioni di ieri pronunciate dal direttore sportivo interista, Piero Ausilio, da parte del giocatore ci sarebbe apertura totale al trasferimento. ""Ha un contratto con l’Inter e ad oggi non penso a situazioni tali che fanno pensare ad un suo futuro lontano dall’Inter - le parole di ieri di Ausilio a margine del premio Inside The Sport 2026 di Coverciano -. Non so cosa dicono di lui in Spagna so che noi siamo contenti di lui, di quello che ha dato all’Inter e sono sicuro che darà tanto a noi. Se qualcuno è interessato a Bastoni, conosce i numeri di telefono e quindi deve fare questo, non deve parlare”.

L'entourage del ragazzo e i dirigenti blaugrana vanno però avanti in ripetuti e proficui colloqui, di cui l'Inter è al corrente passo dopo passo. Da via della Liberazione non hanno cambiato idea: servono 70 milioni di euro.

La sensazione è che si sia soltanto all'inizio della trama, ma Bastoni (che pure rimarrebbe volentieri in Lombardia) immagina già la vita in Catalogna, lontano da tutto quello che sta accadendo attorno a lui in questa travagliata stagione. Lo stop, nel frattempo, lo aiuta a riprendersi dal problema fisico accusato. Tornerà presumibilmente per la sfida di domenica prossima in casa contro il Torino, che potrebbe anche consegnargli il terzo scudetto con tre allenatori differenti. Un trionfo che farebbe da medicina dopo quanto avvenuto nell'arco dell'annata tra club e nazionale.