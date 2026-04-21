Nella sfida di questa sera tra Inter e Como, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, i nerazzurri troveranno di fronte uno dei possibili oggetti del desiderio della prossima estate di calciomercato. Si tratta (come si legge dalle colonne del Corriere dello Sport) di Maximo Perrone, centrocampista argentino di 23 anni, 3 gol e 4 assist finora in 31 presenze in Serie A.

Si sa da tempo dell'apprezzamento per un altro argentino, quel Nico Paz che tanto piace a Javier Zanetti e non solo, ma è anche noto quanto sia complicato pensare di riuscire ad arrivare al giocatore, per il quale il Real Madrid ha una clausola di riacquisto (a meno che le merengues non decidano di rivenderlo dopo averlo acquistato nuovamente dal Como).

Perrone, che all'Inter conoscono molto bene già da prima dell'incrocio che avverrà questa sera al Meazza, avrà comunque gli occhi addosso, ben sapendo che anche l'operazione per il centrocampista non si prospetta certo semplice. Il Como non ha bisogno di soldi e progetta non di vendere, bensì di rafforzarsi in vista della prossima annata, soprattutto nel caso in cui dovesse affrontare le coppe europee. Dal canto suo, il giocatore non può che essere affascinato dalla prospettiva nerazzurra e una sua richiesta di ascoltare le proposte interiste (qualora dovessero arrivare) potrebbe aprire uno spiraglio in più.

Va considerata però quella che è la situazione a centrocampo. Perrone fa parte di una lista di possibili obiettivi in cui innanzitutto c'è Aleksandar Stankovic, del quale è già stato deciso il ritorno alla base per 22 milioni di euro, quanto pattuito un anno fa col Bruges per riaverlo. La novità riportata oggi dal Corsport è che non necessariamente il giocatore resterà alla base. E nei pensieri di Chivu c'è comunque un altro giocatore, Manu Koné, il preferito per dare fisicità in mezzo al campo.