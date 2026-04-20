Si è conclusa un'altra missione Inter-nazionale, questa volta a Casablanca. Il club nerazzurro, impegnato attraverso il progetto Inter Campus, è stato impegnato nella città Marocchina, insieme al partner Initiative Urbaine in un progetto che ha coinvolto circa 100 tra bambini e bambine, "seguiti da un team composto da 2 allenatrici e 3 allenatori. Le attività si sono svolte nei due campetti del quartiere e hanno rappresentato anche l’occasione per avviare un nuovo modulo di formazione dedicato ai coach, focalizzato sulle life skills, con particolare attenzione a quelle cognitive. Ottimo il livello di partecipazione e coinvolgimento di tutto il team tecnico-educativo, sia durante le sessioni in aula che nelle attività pratiche sul campo" come si legge su Inter.it.

"I bambini e le bambine coinvolti vivono in un contesto di forte vulnerabilità, spesso segnato da situazioni familiari complesse. In questo scenario, la pratica sportiva proposta da Inter Campus si conferma uno strumento educativo fondamentale, capace di offrire uno spazio sicuro di crescita, relazione e sviluppo personale.

Particolarmente significativa è la partecipazione femminile, presente sia tra i più piccoli che all’interno dello staff tecnico, a testimonianza di un percorso inclusivo e in continua evoluzione. A rendere ancora più speciale l’atmosfera delle attività è il clima di familiarità e convivialità che si respira a bordo campo: alcune mamme assistono agli allenamenti facendo il tifo, condividendo momenti di socialità e sorseggiando il tradizionale tè verde alla menta, contribuendo a rafforzare il legame tra il progetto e la comunità locale".