Nella puntata di oggi del Salotto di FcInterNews viviamo insieme in diretta vigilia di Inter-Como, ritorno della semifinale di Coppa Italia che mette in palio un pass per la finalissima dell'Olimpico. SI parte dallo 0-0 dell'andata con Chivu che, dopo aver messo le mani sul 21esimo scudetto, va a caccia di un Doblete... storico. Le ultimissime e la probabile formazione nerazzurro.

Spazio anche alle parole di Ausilio. Il direttore sportivo nerazzurro ha parlato di Chivu, di Bastoni, di Palestra e del mercato. Ospite di oggi Filippo Tramontana. 

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI), Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)

Segui la diretta
Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 20 aprile 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.