Dopo tre mesi di lezioni, si è chiusa lunedì 20 aprile la prima sessione del corso di formazione avviato dall'Inter insieme a Comunità Kayros all’interno della nuova edizione italiana del 'Twinning Project', un programma di riabilitazione riconosciuto a livello internazionale che gemella le società di calcio professionistiche con gli istituti penitenziari del territorio. Il progetto è promosso in diverse città italiane da Twinning Project ETS e sostenuto da Enel Cuore, l’Ente Filantropico del Gruppo Enel, e prevede la realizzazione in totale di tre cicli di formazione per ogni città e club affiliato.

Dal 30 gennaio sono partiti gli appuntamenti settimanali gestiti dagli allenatori del Settore Giovanile nerazzurro per un programma di formazione di base per allenatori che comprende anche un percorso più ampio di sviluppo di soft skill come comunicazione, leadership e riduzione dei conflitti. Protagonisti di questa sessione sono stati 14 ragazzi inseriti presso la Comunità Kayros.

L’obiettivo finale del Twinning Project è il contrasto agli alti tassi di recidiva che caratterizzano il sistema penitenziario italiano, utilizzando il calcio come catalizzatore e motivo di ingaggio con i partecipanti: i valori dello sport e la creazione di una nuova professionalità possono sostenere i giovani nel loro reinserimento in società. L’Inter ha previsto, inoltre, la possibilità di inserire alcuni dei partecipanti in affiancamento ai tecnici che gestiscono le squadre a carattere sociale sostenute dal Club.

Durante la giornata di chiusura del periodo di formazione, i ragazzi di Kayros hanno ricevuto il proprio attestato in 'Leadership nello sport' dalla legend nerazzurra Fabio Galante, che ha svolto insieme a loro anche il primo allenamento dopo il diploma. Presenti anche il fondatore e presidente di Kayros, Don Claudio Burgio, e la Presidente di Twinning Project ETS, Sasha Fugazzola.

Grazie al sostegno di Enel Cuore, dopo l’estate prenderà avvio la seconda classe dell’edizione milanese di Twinning Project, con un nuovo ciclo di lezioni gestite dagli allenatori dell’Inter, questa volta in collaborazione con la Casa Circondariale di San Vittore e con l’Associazione Amici della Nave OdV. Questo ente, che da anni con i suoi volontari sostiene in particolare le attività del reparto La Nave di San Vittore, affiancherà Inter e Twinning in un percorso dedicato a persone ancora in regime di detenzione.

Fondato nel Regno Unito nel 2018 e dopo un’espansione internazionale iniziata nel 2023 con il supporto della FIFA, Twinning Project è arrivato in Italia lo scorso anno con un progetto pilota avviato a Roma. Da questa stagione cresce nel nostro paese con il sostegno di Enel Cuore, che da oltre 20 anni è impegnato al fianco delle organizzazioni del Terzo settore per progetti di grande impatto sociale. A loro si è unita l’Inter, rinnovando con questa iniziativa il proprio impegno per l’inclusione sociale in particolare sul territorio della propria città, Milano.