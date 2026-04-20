Il Como domani si gioca la storia e il tifo biancoazzurro risponde presente. La squadra di Cesc Fabregas cercherà di sgambettare l'Inter a domicilio e conquistare la finale di Coppa Italia, un traguardo che avrebbe il sapore dell'impresa leggendaria per il club lariano che mai era arrivato tanto in alto nel suo percorso di quasi 120 anni di storia. Un appuntamento al quale i tifosi del Como non intendono mancare, al punto da preparare un autentico esodo verso San Siro, colorando coi propri colori i 45 chilometri che separano la città di Alessandro Volta dallo stadio Giuseppe Meazza, dove, secondo il quotidiano Il Giorno, si accomoderanno ben 4.300 sostenitori di Nico Paz e compagni. I tagliandi del settore ospiti sono praticamente esauriti.

Capitolo formazione: probabilmente il Como giocherà con la stessa formazione schierata nell’ultima uscita contro i nerazzurri in Serie A, quella di campionato al Sinigaglia dove i nerazzurri si sono imposti col punteggio di 4-3 al termine di un match a dir poco rocambolesco. Si prospetta quindi l'impiego di Alex Valle, a segno per la sua prima volta in carriera proprio quella sera, a sinistra dietro a Martin Baturina, e con Paz insieme ad Assane Diao liberi di svariare sul fronte di attacco. Bisognerà comprendere secondo il quotidiano anche la strategia di Fabregas: se punterà su una partita conservativa, come la semifinale di andata finita in parità, oppure giocare in modo spavaldo come nel match di dicembre a San Siro, dove però anche in quella occasione l’Inter segnò quattro reti.