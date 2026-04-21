Come annunciato in mattinata, l'Inter affronterà il Manchester City in amichevole per la 'Asahi Super Dry Trophy' il prossimo 1° agosto, presso il modernissimo Kai Tak Stadium, nell'ambito dell'Hong Kong Football Festival (HKFF) sponsorizzato da TEG Sport. Un appuntamento prestigioso che Peter Laundy, Vicepresidente Senior delle Partnership del City Football Group, ha inquadrato così: “Siamo entusiasti di annunciare il ritorno del Manchester City a Hong Kong, confermando la prima amichevole estiva del Club in Asia - le sue parole riportate dal sito del club inglese -. I nostri tifosi a Hong Kong e in tutta la regione hanno sempre dimostrato un'incredibile lealtà e un grande supporto per il club. L'energia e la passione che abbiamo visto nelle precedenti visite sono sempre state speciali e non vediamo l'ora di condividere di nuovo quei momenti con loro più avanti nel corso dell'anno, in occasione di un'entusiasmante sfida contro l'Inter".

"TEG Sport è lieta di riportare il Manchester City in Asia per l'Hong Kong Football Festival, nell'ambito di due amichevoli di livello mondiale che si terranno al Kai Tak Stadium - il commento di Rachael Carroll, Amministratore Delegato di TEG Sport -. Dopo l'incredibile successo dell'edizione dello scorso anno, siamo entusiasti di ospitare il Manchester City per l'Asahi Super Dry Trophy. Hong Kong si è confermata una destinazione di prim'ordine per lo sport d'élite e non vediamo l'ora di offrire ai tifosi un'esperienza senza precedenti, mentre la squadra si prepara per la stagione 2026/27”.