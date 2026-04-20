L'Inter sfiderà il Como nella semifinale di ritorno di Coppa Italia con la miglior formazione possibile, al netto delle assenze di Alessandro Bastoni e di Lautaro Martinez, indisponibili per infortunio. Torna, invece, Yann Bisseck, recuperato ma destinato a partire dalla panchina: Cristian Chivu, infatti, dovrebbe puntare su Francesco Acerbi, Manuel Akanji e Carlos Augusto davanti a Pepo Martinez, alla seconda dal via dopo la sfida contro il Cagliari di venerdì sera dalla quale è uscito con un clean sheet.

In attacco, Ange-Yoan Bonny è in vantaggio su Francesco Pio Esposito per far coppia con Marcus Thuram. Per il resto, nessuna sorpresa: in mezzo, riecco Piotr Zielinski, reduce dal golazo contro il Cagliari, a completare il trio con i confermatissimi Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Ai loro lati, spazio a Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Lo riporta Sky Sport.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Thuram.