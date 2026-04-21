I tifosi interisti, dopo la caduta del Napoli in casa contro la Lazio sabato scorso, hanno iniziato a fare con una certa costanza i calcoli sulla possibile data in cui arriverà la matematica conquista dello Scudetto numero 21 per l'Inter. E seppur esista, con determinati incastri, l'opportunità di festeggiare il tricolore anche nel prossimo weekend, in cui l'Inter sarà impegnata in casa del Torino, il buon senso invita a ipotizzare il weekend del 2-3 maggio quello giusto per scendere in piazza.

Il 3 maggio l'Inter affronterà al Meazza il Parma, sulla carta ormai salvo, e a prescindere dai risultati di Napoli e Milan potrebbe bastare battere i ducali per ottenere il pass della matematica. Sempre che ci si presenti dopo aver conquistato almeno un punto allo stadio Olimpico Grande Torino una settimana prima. Che il buon senso stia prevalendo lo testimonia un dettaglio: già oggi Inter-Parma risulta praticamente sold out. Non serve un annuncio, basta provare a entrare sul sito dell'Inter e acquistare un tagliando: la cartina dell'impianto con tutti i settori non mostra alcun posto libero. Provare per credere.