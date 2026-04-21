Dopo aver pubblicato qualche giorno fa la prima parte di una lunga intervista a Manuel Akanji, SportMediaset rilascia il resto della chiacchierata con il difensore svizzero, focalizzato soprattutto sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como in programma stasera al Meazza:

Hai già giocato tre partite contro il Como quest'anno, sono state diverse tra loro. Cosa vi aspettate per la gara di stasera?

"Non lo so, sono sempre abbastanza incerto su cosa aspettarmi perché non si sa mai, noi proviamo a prepararci nel miglior modo possibile, ma giocare contro il Como è sempre complicato. Hai detto bene, le tre partite sono state molto diverse, la prima è stata una nostra grande prestazione, abbiamo vinto 4 a 0 in casa. Nella seconda, l'andata della semifinale di Coppa Italia, nessuna delle due squadre ha voluto prendersi dei rischi, mentre l'ultima a Como in campionato è stata una partita aperta, in cui siamo finiti sotto 2 a 0 e non sembrava una situazione facile. Poi siamo riusciti a recuperare, segnando quattro gol di fila, quindi loro hanno realizzato un rigore e hanno avuto una grande opportunità per pareggiare. Vedremo cosa succederà".

Quanto sarebbe bello fare il double quest'anno?

"Sarebbe incredibile vincere due titoli nel mio primo anno, stiamo provando a fare la doppietta Scudetto-Coppa Italia. Chiaramente speravamo di andare avanti in Champions League. Ci abbiamo provato, ma comunque sarebbe bellissimo vincere questi due titoli".

Come state vivendo questo momento?

"Abbiamo un bel vantaggio in Serie A, 12 punti su Milan e Napoli quando mancano solo cinque giornate, è un'ottima situazione. Ma la Coppa Italia è un'altra cosa, non partiamo da nessun vantaggio se non forse quello di giocare in casa, è una semifinale e il Como arriverà a Milano molto convinto, provando a fare il massimo. Ma noi vogliamo andare in finale e fare la nostra miglior prestazione".