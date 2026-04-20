Prendendo spunto dalle dichiarazioni odierne di Piero Ausilio, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sulla questione Bastoni-Barcellona, storia che è diventata a tutti gli effetti la più classica telenovela di mercato. Confermando il forte interessamento dei catalani per il difensore italiano, il giornalista ha precisato che, però, non si è ancora tradotto in una vera e propria trattativa con i nerazzurri.

I dialoghi, insomma, per ora restano circoscritti tra i catalani e l'entourage del giocatore, senza il coinvolgimento dei dirigenti di Viale della Liberazione, come peraltro confermato dal direttore sportivo della Beneamata nel corso dell'intervista rilasciata stamattina, a Coverciano.

Il prezzo del cartellino - aggiunge il giornalista - non è di 45/50 milioni di euro come era emerso su alcuni media italiani e spagnoli negli scorsi giorni, ma più alto. Ed è questo il punto cruciale della faccenda per l'Inter che, prima di parlare di eventuale cessione di uno dei perni della rosa, vuole capire quanto sia veramente disposto a investire il Barça. Che, intanto, non ha ancora trovato l'accordo economico definitivo con il centrale della nazionale, anche se - stando a Romano - è 'sulla buona strada'.