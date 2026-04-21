Sono nove in totale i giocatori che parteciperanno a Inter-Como, semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma stasera a San Siro, con la spada di Damocle della diffida sulla testa. Sette sono della squadra di Cesc Fabregas: Diego Carlos, Ignace Van Der Brempt, Nicola Kühn, Nico Paz, Alvaro Morata, Sergi Roberto, Jacobo Ramon.

Nelle fila dei nerazzurri, invece, rischiano di saltare l'eventuale finalissima, in caso di ammonizione, Petar Sucic e Francesco Pio Esposito, che comunque dovrebbero partire entrambi dalla panchina. Stando alle indiscrezioni di formazione, infatti, Cristian Chivu in attacco sarebbe orientato a schierare Ange-Yoan Bonny in coppia con Marcus Thuram, mentre a centrocampo non c i sono dubbi sulla titolarità del trio Barella-Calhanoglu-Zielinski.

Tra i diffidati ci sarebbe anche Issiaka Kamate, quasi certamente escluso dai convocati.