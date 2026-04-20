Il presente è grigio, ma non altrettanto si può dire del futuro della Nazionale. Leonardo Bonucci, a Madrid per i Laureus Sport Awards, esprime fiducia in merito alle prospettive dell'Italia, scottata dalla terza mancata partecipazione consecutiva ai Mondiali: "Abbiamo la fortuna di avere tanti giovani che stanno giocando a grandi livelli e dietro altri che si stanno costruendo, Credo che con Donnarumma, Tonali, Bastioni, Calafiori, Palestra, Pio Esposito, Scamacca, i giocatori ci siano. L'obiettivo dev'essere quello di metterli nelle migliori condizioni piscofisiche per permettere loro di esprimersi sempre al massimo".

L'ex difensore della Juventus arriva anche ad azzardare un parallelo tra la squadra di oggi e quella che cinque anni fa, un periodo che in questo momento sembra lontano come non mai, conquistò l'Europeo a Wembley sotto la guida di Roberto Mancini: "La Nazionale di oggi se la paragono alla nostra che ha vinto l'Europeo cinque anni fa per tecnica e talento è sicuramente superiore. Quello che manca è un pizzico di crescita a livello di leadership e personalità, perché nelle partite che pesano è la cosa che fa la differenza".