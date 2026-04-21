FootyHeadlines ha pubblicato una foto della nuova maglia Home dell'Inter per la stagione 2026/27. La divisa è stata trovata in un luogo fisico, fotografata e diffusa sui social.

Tutto quello che c'è da sapere sulla maglia, sui dettagli, sul lancio di presentazione ufficiale. Sui social i tifosi nerazzurri sembrano essere questa quasi tutti d'accordo, approvando quello che è a tutti gli effetti un ritorno alla "tradizione". Nella foto originale manca il tricolore sul petto, ma ci abbiamo pensato noi a cucirlo con anticipo. 

Qualcuno parla anche della possibilità di inserire la stella d'argento in caso di conquista della decima Coppa Italia. Nel video vi diciamo anche cosa è previsto e cosa dice il regolamento. 

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 21 aprile 2026 alle 14:40
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.