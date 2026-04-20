Dopo aver partecipato all'evento "Inside the Sport 2026", al Museo del Calcio di Coverciano, l'agente Mario Giuffredi si è soffermato con i cronisti per rispondere alle loro domande, tra cui quella sul futuro di Francesco Pio Esposito, uno degli assistiti della sua scuderia: "Sta bene all'Inter, credo che la volontà del ragazzo e dell'Inter sia quella di stare insieme per i prossimi dieci anni. Pensare al mercato di Pio Esposito, a meno che non sia il club a volerlo, non è un volere che appartiene a me o al calciatore. Per noi, il mercato per Pio Esposito non è iniziato e mai inizierà perché è felice di rimanere in nerazzurro", ha detto il procuratore senza giri di parole.

E poi ancora: "Pio Esposito è un ragazzo che viene dalla Serie B, dovevamo ritagliargli uno spazio con grande serenità, non sapevamo se sarebbe stato il terzo attaccante o il titolare. Lui doveva dimostrare di essere un giocatore da Inter, nient'altro. Siamo andati oltre le nostre aspettative di quando fai affacciare un 2005 in una squadra come l'Inter. Attualmente, ha fatto dodici gol in stagione, tra Nazionale e club. Oltre ad avere fatto tante presenze, condite da reti in campionato e Champions League. Credo che siamo andati oltre le aspettative sotto tutti i punti di vista".