Brutto incidente di gioco ieri al Renzo Barbera, nei minuti di recupero della sfida di Serie B tra Palermo e Cesena: nel tentativo di arrivare in scivolata su un pallone vacante, il centrocampista rosanero Filippo Ranocchia si scontra violentemente col portiere romagnolo Jonathan Klinsmann, impattando col ginocchio sul volto dell'estremo difensore figlio d'arte. Momenti di apprensione in campo, poi uno si rialza seppur claudicante mentre l'altro deve essere incerottato alla testa. Ma le conseguenze più serie le ha patite Klinsmann, visto che gli esami effettuati dopo la partita hanno evidenziato una ferita lacero contusa alla testa ed un trauma cervicale, in seguito ai quali è stato trattenuto per la notte in osservazione presso gli Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Cervello" del capoluogo siciliano. L'impatto ha causato anche una frattura a livello della prima vertebra cervicale, per la quale il portiere bianconero sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti e ad una consulenza specialistica neurochirurgica presso un centro specializzato in Germania.

Un quadro clinico abbastanza pesante, che il figlio dell'ex attaccante dell'Inter commenta così dal proprio profilo Instagram: "Purtroppo la mia stagione è finita sabato. Durante la partita ho subito una frattura alla colonna vertebrale che mi porterà da parte per un un po’. Voglio ringraziare per il sostegno tutti coloro che erano allo stadio e in ospedale qui a Palermo, i tifosi del Cesena e del Palermo per i graditi auguri e ovviamente amici e parenti che mi hanno sostenuto negli ultimi giorni. In bocca al lupo ai ragazzi verso i play-off e ci vediamo prestissimo”, conclude l'estremo difensore nazionale statunitense.