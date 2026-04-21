Finisce l'avventura nerazzurra di Davide Vaira che saluta il Pisa. Il club toscano "informa che, a far data da oggi, Davide Vaira non ricoprirà più il ruolo di Direttore Sportivo", si legge nella nota diramata dai pisani attraverso i canali ufficiali.

"La Proprietà, i Dirigenti e tutto il Club, augurandogli il meglio per il proseguimento della carriera, ringraziano Davide per la professionalità e la passione messe a disposizione dei colori nerazzurri dall’estate 2024 fino alla promozione e alla Serie A raggiunta dopo 34 anni" conclude.

Sezione: Il resto della A / Data: Mar 21 aprile 2026 alle 15:53
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi