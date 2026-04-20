Continua con insistenza la spinta dei media catalani verso l'acquisto di Alessandro Bastoni da parte del Barcellona, che lo ha eletto a principale obiettivo di mercato per rinforzare la difesa ma, pur avendo il sì del giocatore, deve scontrarsi con la ferrea volontà dell'Inter di non accettare sconti. Come evidenzia Sport, il club nerazzurro inizierebbe le trattative basandosi sulla sua attuale richiesta di circa 70 milioni di euro. Il Barça non è in grado di pagare una cifra così elevata, quindi sarebbe necessario includere dei giocatori nell'affare, facendo leva sulla volontà di Bastoni.

A tal proposito, un buon sostituto per l'Inter sarebbe Gerard Martín, ma la dirigenza sportiva blaugrana non vuole cedere l'ex giocatore del Cornellà. Gerard ha recentemente rinnovato il suo contratto con una clausola rescissoria di 100 milioni di euro e siccome l'acquisto di Bastoni ha lo scopo di rinforzare il reparto, non avrebbe senso cedere un punto di riferimento nel reparto per aggiungerne un altro. Inoltre, è importante ricordare che Gerard Martín può giocare sia come difensore centrale, ruolo che ricopre attualmente, sia come terzino sinistro. Il suo contributo è significativo in entrambi i ruoli e la sua cessione non è contemplata.

Sport a questo punto sottolinea altre due possibili contropartite nell'operazione Bastoni, che potrebbero essere gradite dall'Inter senza recare 'danni' ai catalani. L'attaccante Roony Bardghji è il giocatore con maggiori probabilità di lasciare il club, dato che non rientra quasi per nulla nei piani di Hansi Flick. Il ventenne svedese era nel mirino di mezza Europa la scorsa estate e il suo potenziale è altissimo. È costato solo due milioni di euro, ma il suo valore di mercato su Transfermarkt è già a 15 milioni, il che lo rende una pedina di scambio potenzialmente preziosa.

L'Inter è inoltre interessata a rinforzare il reparto portieri, dove attualmente milita il 37enne Yann Sommer, e apprezza Áron Yaakobishvili, in prestito all'Andorra nella Liga Hypermotion. Potrebbero essere entrambi due giocatori da inserire nelle trattative.