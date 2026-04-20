Il Real Madrid ha conquistato la seconda Youth League della sua storia superando il Bruges, allo Stade de la Tuilière di Losanna, al termine della prima finale nella storia della competizione decisa ai tiri di rigori. I tempi regolamentari si erano chiusi sul risultato di 1-1 per effetto del gol di Jacobo Ortega, che aveva portato in vantaggio i blancos a metà del primo tempo, prima della risposta belga firmata da Lund Jensen al 64'.

Nella lotteria dagli undici metri, Javier Navarro, portiere degli spagnoli già protagonista nella semifinale vinta ai dal dischetto contro il Paris Saint-Germain, si è confermato decisivo con due parate. Grazie a questo trionfo, il Real è diventata la terza squadra a imporsi più volte in questa competizione, dopo il Barcelona (tre titoli) e il Chelsea (due).

LE FORMAZIONI:

BRUGES: Vanden Driessche; Elbay (Braspenning 87'), Verlinden, Wins (Delorge 60'), Garcia; Okon, Goemaere, Da Silva (Amengai 46'); Jensen (Bisiwu 90+1'), Musuayi, Koren. Allenatore: Jonas De Roeck.

REAL MADRID : Javier Navarro; Jesús Fortea (Melvin Ukpeigbe 46'), Joan Martínez, Diego Aguado, Álvaro Lezcano, Alvaro Lezcano; Diego Martínez (Diego Villalba 71'), Cestero (Marcos Viega 83'), Carlos Díez; Daniel Yáñez, Jacobo Ortega, Alexis Ciria (Liberto Navascués 77'). Allenatore: Alvaro Lopez.