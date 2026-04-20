Nessun dubbio alcuno: i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro relativo a Inter-Cagliari hanno eletto con ampi consensi Nicolò Barella migliore in campo. Solo le briciole per gli altri giocatori, con Stefan de Vrij arrivato secondo e Josep Martinez terzo. A seguire le classifiche di turno e generale del premio

Martinez 4.61%
Akanji 1.00%
De Vrij 6.11%
Carlos Augusto 0.70%
Dumfries 0.80%
Barella 72.75%
Calhanoglu 1.30%
Mkhitaryan 0.20%
Dimarco 4.21%
Thuram 3.11%
Esposito 3.31%
Luis Henrique 0.30%
Bonny 0.40%
Zielinski 0.90%
Frattesi 0.10% 
Diouf 0.20%
 

CLASSIFICA GENERALE DOPO 47 PARTITE:

ZIELINSKI 55 PT.
LAUTARO 53 PT.
DIMARCO 45 PT.
ESPOSITO 37 PT.
THURAM 29 PT.
BARELLA 25 PT.
CARLOS AUGUSTO E CALHANOGLU 20 PT.
SUCIC 19 PT.
BISSECK 16 PT.
LUIS HENRIQUE 15 PT.
BASTONI E AKANJI 12 PT.
DIOUF E J. MARTINEZ 11 PT.
BONNY 9 PT.
DUMFRIES 8 PT.
MKHITARYAN 7 PT.
KAMATE 5 PT.
DE VRIJ 4 PT.
DARMIAN 3 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Lun 20 aprile 2026 alle 11:15
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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