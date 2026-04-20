Nessun dubbio alcuno: i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro relativo a Inter-Cagliari hanno eletto con ampi consensi Nicolò Barella migliore in campo. Solo le briciole per gli altri giocatori, con Stefan de Vrij arrivato secondo e Josep Martinez terzo. A seguire le classifiche di turno e generale del premio

Martinez 4.61%

Akanji 1.00%

De Vrij 6.11%

Carlos Augusto 0.70%

Dumfries 0.80%

Barella 72.75%

Calhanoglu 1.30%

Mkhitaryan 0.20%

Dimarco 4.21%

Thuram 3.11%

Esposito 3.31%

Luis Henrique 0.30%

Bonny 0.40%

Zielinski 0.90%

Frattesi 0.10%

Diouf 0.20%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 47 PARTITE:

ZIELINSKI 55 PT.

LAUTARO 53 PT.

DIMARCO 45 PT.

ESPOSITO 37 PT.

THURAM 29 PT.

BARELLA 25 PT.

CARLOS AUGUSTO E CALHANOGLU 20 PT.

SUCIC 19 PT.

BISSECK 16 PT.

LUIS HENRIQUE 15 PT.

BASTONI E AKANJI 12 PT.

DIOUF E J. MARTINEZ 11 PT.

BONNY 9 PT.

DUMFRIES 8 PT.

MKHITARYAN 7 PT.

KAMATE 5 PT.

DE VRIJ 4 PT.

DARMIAN 3 PT.