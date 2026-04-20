Roberto Mancini, ex commissario tecnico della Nazionale italiana e attuale allenatore dell'Al Sadd, è intervenuto a margine della consegna del premio Mcl-Ussi-Entel "Inside the Sport 2026" a Coverciano. Parlando ai cronisti presenti, diventa inevitabile per l'ex tecnico nerazzurro parlare dell'eventualità di tornare alla guida della Nazionale italiana. Lui, però, preferisce andare in dribbling: "Sono qua per questo premio, non per parlare di altro. Prossima domanda?". Decisamente meno evasivo quando si tratta di parlare dell'Inter capolista e del lavoro di Cristian Chivu: "È stato bravo, l'Inter è una squadra molto forte da tempo. È stata una bella lotta col Napoli, ho visto un bel campionato".

Impossibile non tornare sulla Nazionale e sulla delusione di Zenica: "Ci sono momenti in cui le cose vanno bene e siamo tutti felici, ma questo fa parte dello sport. Si può vincere e si può perdere. A volte succedono delle cose incredibili, è il calcio. Bisogna rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare. Come risolvere i problemi del nostro calcio? Se avete letto cosa ha detto Joshua Kimmich della Germania, l'Italia ha vinto più di loro negli ultimi dieci anni. Qualcosa di buono era stato fatto, la nostra Nazionale avrà giocatori bravi per il futuro per risollevarsi. Lo stesso discorso vale per le squadre di club". Ma Giovanni Malagò è l'uomo giusto per la presidenza della FIGC? "Questo non lo so". Battuta anche sui giovani talenti nostrani: "Il giovane che mi ha impressionato di più è Marco Palestra. Anche Matteo Cancellieri ha grandi qualità, se ne parla poco. Ci sono dei ragazzi bravi".