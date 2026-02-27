Rinato grazie alla 'cura' Daniele De Rossi, Lorenzo Colombo parla così della sua metamorfosi avvenuta nel corso della stagione: "Sto molto bene perché mi trovo in una piazza fantastica - le parole dell'attaccante del Genoa a Sky Sport -. Lo stadio è a dir poco spettacolare, uno dei top 3 in Italia per tifo e storia. Il mister ci dà tanto dal punto di vista dell'atteggiamento e del gioco. A me, personalmente, ha dato fiducia nei miei mezzi, ci ha dato idee nuove che hanno portato a risultati".

Domani giocherete con l'Inter.

"San Siro è il primo stadio in Italia, un'eccellenza. Proveremo a dire la nostra contro la squadra più forte del campionato. Sinceramente non mi aspettavo uscissero in Champions, ma è stato bravo il Bodo. L'Inter resta una squadra fortissima, senza dubbio. Non so se sia meglio o peggio affrontarli ora perché i campioni sanno voltare pagina subito. Non mi aspetto un'Inter che subisce, anzi".

Che approccio avrete domani?

"Avremo l'approccio che abbiamo avuto col Milan, sappiamo cosa dobbiamo fare per dar fastidio a una squadra così forte. Ho segnato al Milan, è stata un'emozione particolare perché San Siro è lo stadio della mia vita, lì ci andavo a vedere le partite da piccolo".

Per te sarà un derby con l'Inter?

"In realtà, è una partita importante come le altre, voglio dimostrare le mie qualità contro i difensori più forti del campionato. Akanji è il difensore più forte in questa stagione, ha qualità con la palla, è aggressivo e veloce".