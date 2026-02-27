Beppe Bergomi offre la sua analisi sull'eliminazione dell'Inter in Champions League dagli studi di Sky Sport. "Eliminazione Inter paragonabile a quella del Napoli? No, il Napoli è arrivato trentesimo. L'Inter ha avuto l'avversario più difficile delle tre ai playoff. Io non mi fermo al nome Bodo: come stanno in campo, l'organizzazione, come correvano, forti fisicamente, tecnicamente bravi. Arrivavano da vittorie importanti. Più forti del Dortmund? L'Inter perde 5 partite in Champions e vince col Borussia fuori casa. Non ce l'ho col Napoli, ma si ferma ancora prima".

"Non hanno scelto. Io sto alle parole di Chivu: i ragazzi hanno dato tutto. Negli ultimi 24 giorni hanno fatto 8 partite. Mi porto le mie convinzioni, so che sono solo in quel che dico, ma l'Inter è una squadra che deve avere brillantezza, perché ha l'età media alta, tanti giocatori oltre i 30-35 anni. Mancava il capitano, c'erano assenze importanti. E c'è l'avversario. Per me hanno fatto un percorso, ha trovato un avversario più forte. Io mi fido del mio occhio: anche sotto pressione il Bodo non aveva paura di tentare il dribbling. L'Inter è stata brava a non prendere ripartenze ma non giocava mai bene. Ti costringevano ad andare sugli esterni, ma l'Inter non salta mai l'uomo e così diventa complicata. Gli esterni da uno contro uno come quelli che ha usato la Juve col Bodo sono una cosa, Dimarco è un'altra: crossa, non fa l'uno contro uno. Sono arrabbiati anche loro all'Inter, ma il Bodo è stato più bravo".