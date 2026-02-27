Emiliano Viviano parla a Radio Radio dell'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt. "La figuraccia rimane, è un dato oggettivo, per valore, blasone e aspettative l'Inter avrebbe dovuto passare il turno. Il lavoro si giudica però alla fine dell'anno in base a tutti i risultati. Se, come sembra, vincerà il campionato e ha la possibilità di vincere la Coppa Italia è una stagione super positiva".

"Per come la penso io doveva passare col Bodo e poi trovando una delle tante squadre che ha mezzi superiori in Europa va fuori sarebbe stata la normalità. La non normalità sono state le due finali di Champions in tre anni".