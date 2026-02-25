Sabato sera l'Inter si tufferà di nuovo sul campionato, con il Genoa atteso a San Siro alle ore 20.45. Come aggiorna Il Secolo XIX, il Grifone ha da valutare le condizioni di Brooke Norton-Cuffy e Sebastian Otoa. Ci sono buone chance per il recupero del difensore danese, un po' meno per l'esterno inglese: se non dovesse farcela, possibile rilancio per Aaron Martin o per l'alternativa Stefano Sabelli in alternativa. Nessuna preoccupazione, invece, per Lorenzo Colombo, uscito un po' acciaccato dalla sfida contro il Torino dopo un duro colpo preso alla caviglia contro il Torino.