Presente, come di consueto, nel salotto di Viva El Futbol, questa volta a teatro nella versione 'Viva El Tour', Antonio Cassano ha risposto sullo scudetto: "Io sono affezionato a tante squadre, è normale che sono interista. Ma se la mia squadra fa cagare lo dico" ha esordito prima di andare al punto senza preoccuparsi di 'iella' e scaramanzia.

"Scudetto? Solo se facciamo un disastro clamoroso lo perdiamo: siamo talmente più forti degli altri, come negli altri anni quando si è fatto un disastro. Quest'anno a +10, a 13 giornate dalla fine, può succedere uno tsunami che viene una volta ogni cent'anni... per siccome ne abbiamo già fatti tre di disastri con Inzaghi, non penso. Ma se riprendiamo Inzaghi lo perdiamo la quarta volta: che rimanesse negli Emirati Arabi, è meglio", ha concluso.