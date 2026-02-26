"Ho lavorato come sempre". Parola di Federico Dimarco, intercettato da Sky Sport a margine di un evento Adidas. Il laterale dell'Inter, assoluto trascinatore della squadra di Chivu, spiega i segreti delle sue grandi prestazioni: "Ci sono stagioni dove fai meno bene e altre dove performi tantissimo. Sono felice di aiutare la squadra, il lavoro paga sempre".

Sogni e obiettivi:
"I sogni sono sicuramente lo scudetto e la qualificazione ai Mondiali".

La sfida contro il Genoa:
"Il Genoa è sicuramente in una posizione che non merita perché ha dei giocatori forti. Sono compatti, hanno fatto risultato in campi ostici. Noi dobbiamo essere pronti ad affrontare una squadra forte".

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 26 febbraio 2026 alle 22:45
Autore: Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
