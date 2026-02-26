"Io capisco che il calcio norvegese è in continua evoluzione e forse noi italiani ne sappiamo qualcosa della Norvegia, però l'Inter che è prima in campionato con dieci punti di vantaggio, consentimi di dire che l'alibi del campo sintetico non vale più". Ha detto Fulvio Collovati a Sportitalia commentando il risultato ottenuto dalla squadra di Chivu contro i norvegesi del Bodo nel playoff di Champions League.

"Secondo me, io ho anche commentato la partita, è una brutta figura perché non puoi uscire ai sedicesimi di finale col Bodo. Se no dopo cosa succede dopo se incontri Liverpool, Tottenham, Arsenal, Bayern, City o il PSG? Col Bodo, con tutto il rispetto... Poi è vero che se vediamo i risultati e io li avevo visti, li ho anche detti, ha fatto 2-2 col Borussia Dortmund e guardo i gol fatti in trasferta, ne ha fatti due alla Juve, ha vinto a Madrid al Metropolitano. L'altro giorno c'era anche Guardiola a vedere la partita perché potrebbe incontrarli ancora agli ottavi e avrà la sua rivincita. Però tornando all'Inter, la migliore squadra italiana, dico che non può perdere 2-1 in casa" ha concluso amaro.