I top club sono sempre più ricchi. E' quanto emerge dalla nuova edizione del "The European Club Finance and Investment Landscape", il report UEFA relativo alla stagione 2024/25 in cui si evidenzia che il fatturato complessivo si è attestato sui 14 miliardi di euro, in crescita dell’11% su base annua, con 20 società su 25 che hanno toccato livelli record.

Comanda la classifica il Real Madrid, con quasi 1,2 miliardi di euro di ricavi, davanti a Barcellona e Bayern Monaco. Nella top 10 c'è, senza sorpresa, una prevalenza di società inglesi: il Manchester City è quarto, il Liverpool quinto, poi Arsenal, Manchester United, Tottenham e Chelsea completano l'élite. La prima italiana in graduatoria è l'Inter, a quota 547 milioni di euro; Juventus e Milan, invece, si posizionano rispettivamente al 15esimo e al 16esimo.

LA TOP 25:

Real Madrid – 1,184 miliardi di euro

Barcellona – 989 milioni di euro

Bayern Monaco – 861 milioni di euro

Manchester City – 855 milioni di euro

Liverpool – 852 milioni di euro

Paris Saint-Germain – 837 milioni di euro

Arsenal – 822 milioni di euro

Manchester United – 793 milioni di euro

Tottenham Hotspur – 673 milioni di euro

Chelsea – 585 milioni di euro

Inter – 547 milioni di euro

Borussia Dortmund – 532 milioni di euro

Aston Villa – 441 milioni di euro

Atlético Madrid – 433 milioni di euro

Juventus – 420 milioni di euro

Milan – 411 milioni di euro

Newcastle United – 394 milioni di euro

Bayer Leverkusen – 331 milioni di euro

West Ham United – 322 milioni di euro

Brighton & Hove Albion – 308 milioni di euro

Crystal Palace – 293 milioni di euro

RB Lipsia – 282 milioni di euro

Galatasaray – 280 milioni di euro

Zenit San Pietroburgo – 275 milioni di euro

Eintracht Francoforte – 271 milioni di euro