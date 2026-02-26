I top club sono sempre più ricchi. E' quanto emerge dalla nuova edizione del "The European Club Finance and Investment Landscape", il report UEFA relativo alla stagione 2024/25 in cui si evidenzia che il fatturato complessivo si è attestato sui 14 miliardi di euro, in crescita dell’11% su base annua, con 20 società su 25 che hanno toccato livelli record.

Comanda la classifica il Real Madrid, con quasi 1,2 miliardi di euro di ricavi, davanti a Barcellona e Bayern Monaco. Nella top 10 c'è, senza sorpresa, una prevalenza di società inglesi: il Manchester City è quarto, il Liverpool quinto, poi Arsenal, Manchester United, Tottenham e Chelsea completano l'élite. La prima italiana in graduatoria è l'Inter, a quota 547 milioni di euro; Juventus e Milan, invece, si posizionano rispettivamente al 15esimo e al 16esimo. 

LA TOP 25: 

Real Madrid – 1,184 miliardi di euro 

Barcellona – 989 milioni di euro 

Bayern Monaco – 861 milioni di euro 

Manchester City – 855 milioni di euro 

Liverpool – 852 milioni di euro 

Paris Saint-Germain – 837 milioni di euro 

Arsenal – 822 milioni di euro 

Manchester United – 793 milioni di euro 

Tottenham Hotspur – 673 milioni di euro 

Chelsea – 585 milioni di euro 

Inter – 547 milioni di euro 

Borussia Dortmund – 532 milioni di euro 

Aston Villa – 441 milioni di euro 

Atlético Madrid – 433 milioni di euro 

Juventus – 420 milioni di euro 

Milan – 411 milioni di euro 

Newcastle United – 394 milioni di euro 

Bayer Leverkusen – 331 milioni di euro 

West Ham United – 322 milioni di euro 

Brighton & Hove Albion – 308 milioni di euro 

Crystal Palace – 293 milioni di euro 

RB Lipsia – 282 milioni di euro 

Galatasaray – 280 milioni di euro 

Zenit San Pietroburgo – 275 milioni di euro 

Eintracht Francoforte – 271 milioni di euro 

