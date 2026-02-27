Quella estiva sarà certamente una sessione di mercato impegnativa per i dirigenti dell'Inter, chiamati a rimpiazzare diverse pedine in uscita o arrivati a fine ciclo per raggiunti limiti di età. L'uscita prematura dalla Champions per mano del Bodo Glimt non aiuta, ovviamente, e in tal senso potrà aiutare il buon vecchio player-trading.

"In entrata serviranno giocatori che possano portare freschezza, entusiasmo e qualità, proprio per dare prospettiva al progetto - spiega il Corriere dello Sport -. Non è escluso che possa tornare di moda il nome di Curtis Jones, già inseguito a gennaio. A giugno entrerà nell’ultimo anno di contratto e questo ridurrà sicuramente i costi. Al tempo stesso potrebbe attirare altre pretendenti sul giocatore, che a oggi non sembra avere alcuna voglia di rinnovare con i Reds. Chivu si era innamorato di lui in Inter-Liverpool e vedrebbe sicuramente di buon occhio un nuovo affondo. Dovesse uscire Frattesi, come auspicano sia il club che il giocatore, potrebbe aprirsi un varco importante. A patto che i nerazzurri continuino da subito a consolidare l’asse con l’entourage del giocatore, lo stesso di Akanji, proprio nel tentativo di anticipare la concorrenza. Chissà che con gli inglesi non si possa anche creare uno spiraglio per un altro giocatore tanto apprezzato da Chivu: se a fine stagione dovessero decidere di spedire Leoni altrove per recuperare tranquillità e continuità dopo il brutto infortunio, Milano potrebbe essere la destinazione adatta".