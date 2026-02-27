Dumfries si è finalmente rivisto in campo contro il Bodo, ma è ancora presto per il rientro dal 1': domani a destra ci sarà ancora Luis Henrique come riferisce la Gazzetta dello Sport. A sinistra, invece, si candida Carlos Augusto per far rifiatare Dimarco. Assenti Lautaro e lo squalificato Bastoni: in difesa, dunque, possibile rivedere Acerbi tra Bisseck e Akanji. Davanti invece c’è Bonny e il ballottaggio Thuram-Pio. "La buona notizia per Chivu è Calhanoglu: mercoledì e ieri si è allenato insieme al resto dei compagni ma, salvo sorprese, si dovrà ancora aspettare per rivederlo in campo da titolare", si legge.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Akanji; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram.