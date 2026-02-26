Nel postpartita di Amazon Prime Video di Juventus-Galatasaray si è discusso anche dell’eliminazione dell’Inter per mano del Bodo/Glimt. Federico Balzaretti analizza così il doppio ko: “Non c’è una spiegazione unica per descrivere l’Inter vista in campionato e quella che scende in campo in UEFA Champions League. L’andata è stata una partita compromettente: non sempre riescono rimonte come è successo all’Atalanta o, in parte, alla Juventus.

L’Inter, a dire il vero, aveva anche cominciato bene, ma è mancato tantissimo Lautaro Martínez. Ai nerazzurri serviva l’episodio per indirizzare la gara e non è arrivato: non sbloccarla nel primo tempo ha pesato, poi l’errore di Manuel Akanji ha finito per compromettere tutto”, ha concluso.