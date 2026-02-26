Secondo più indiscrezioni di mercato, Lukas Horníček, portiere del Braga, sarebbe un serio candidato per essere il successore di Yann Sommer tra i pali dell’Inter nella prossima stagione. A raccontare chi sia e cosa ci sia di vero in questi rumors, ecco Bernd Gabriel, CEO della mentormanagement, l’agenzia che cura gli interessi dell’estremo difensore.
Che tipo di estremo difensore è Lukas Horníček?
“Lukas è un portiere eccezionale. Sebbene il suo talento sia stato riconosciuto fin da giovane, non è un portiere che affronta ogni fase del suo sviluppo a tutta velocità. Affronta ogni fase con metodo, eppure avanza costantemente. Ciò che lo distingue in particolare è la sua calma stoica. È impossibile leggere le emozioni sul suo volto. Ecco il motivo per cui viene chiamato Iceman. Per quanto riguarda le sue capacità calcistiche, ha fatto enormi progressi con i piedi. In uno stile di gioco basato sul possesso palla sotto la guida dell'allenatore Carlos Vicens, questa è una qualità particolarmente importante. Un altro punto di forza di Lukas diventa evidente anche qui: poiché il Braga gode spesso di un'alta percentuale di possesso palla, è fondamentale che Lukas rimanga completamente concentrato nonostante a volte abbia lunghi periodi senza molta azione. Per le squadre di vertice, questa è una competenza fondamentale per il ruolo di portiere. Inoltre, Lukas colpisce per i suoi riflessi eccezionali e la sua presenza imponente. La sua altezza di 1,99 metri supporta naturalmente questa presenza”.
È stato definito il nuovo Cech.
“L’ho chiesto a Martin Shejbal, suo ex allenatore dei portieri al FK Pardurice, lui è stato il primo ad accorgersi del talento di Lukas. Questo paragone è stato fatto all'inizio. Da un lato, voleva sottolineare che Petr Čech ha mostrato una crescita costante nel corso della sua carriera, non solo nelle sue capacità di portiere, ma anche nella crescita dei club che ha rappresentato. Solo più avanti nella sua carriera Čech ha militato tra i pali dei club più importanti. In Repubblica Ceca, Čech è ampiamente considerato il più grande portiere ceco di tutti i tempi per via del suo completo bagaglio di abilità. Gli esperti considerano Lukas il portiere della Repubblica Ceca che più si avvicina a questo profilo”.
Oggi è stato accostato a Courtois e Donnarumma.
“Personalmente, non avevo mai sentito questo paragone prima. Tuttavia, se si considera lo stile di gioco di questi tre portieri di punta, il paragone è comprensibile. Sono tutti caratterizzati da grande compostezza e sono abituati a negare le spesso scarse occasioni concesse dalle loro squadre”.
Come vede il futuro di Lukas? Quali sono i suoi obiettivi?
“Credo che Lukas differisca poco dalla maggior parte dei portieri sotto questo aspetto. La sua motivazione principale è, ovviamente, giocare per la Nazionale, idealmente su un palcoscenico importante come un Europeo o un Mondiale. Il secondo grande obiettivo è sicuramente mettersi in mostra sui grandi palcoscenici, in Champions League o nei rispettivi campionati nazionali di punta. Allo stesso tempo, è fortemente motivato a crescere come persona e a migliorare costantemente le sue capacità di portiere”.
Cosa ci può dire dell’interesse dell’Inter?
“Non posso rispondere a questa domanda con assoluta certezza. Ho sentito spesso parlare dell'interesse dell'Inter, soprattutto da giornalisti ben informati... È vero che Lukas ha attirato l'attenzione anche di altri club, ad esempio della Premier League. Allo stato attuale delle cose, sarà sicuramente un'estate di calciomercato entusiasmante e movimentata”.
Sarebbe pronto per l’Inter?
“In termini di qualità, Lukas è sicuramente pronto per un grande club. Tuttavia, credo anche che abbia tratto grande beneficio dalla sua crescita costante e graduale finora. Durante la sua permanenza al Braga, ha tratto enorme beneficio dalla speciale fiducia dell'allenatore dei portieri Eduardo Carvalho. Eduardo ha la capacità di comprendere appieno Lukas come persona e di tirar fuori il meglio da lui. Nel corso degli anni, si è sviluppato tra loro un eccezionale livello di fiducia reciproca. La pazienza di lavorare per molte ore su piccoli e costanti miglioramenti sta ora dando i suoi frutti”.
A quanto ammonta il valore del suo cartellino?
“Esiste una clausola rescissoria ufficiale di 30 milioni di euro, il che non è un segreto. Sappiamo anche che in Spagna e Portogallo le clausole rescissorie sono spesso viste come un punto di partenza per le trattative. Pertanto, credo che una cifra intorno ai 20 milioni di euro possa essere realistica. Tuttavia, è anche vero che Lukas ha un contratto con il Braga fino all'estate del 2028, il che significa che l'ultima parola spetta al club”.
Chi è il suo idolo?
“Credo che Petr Čech sia, in un certo senso, un modello. Il suo percorso professionale è simile a quello di Lukas e alla fine lo ha reso uno dei migliori portieri al mondo del suo tempo”.
Cosa possiamo aggiungere su Lukas?
“Che è estremamente popolare a Braga e la sua personalità gioca un ruolo fondamentale in questo. È molto pragmatico e umile, ma per lui è sempre stato importante mostrare rispetto per il club e per il paese in cui gioca. Ecco perché imparare e padroneggiare la lingua è stato così importante per lui. Oggi parla un portoghese perfetto. E ovunque lo porti il futuro, inizierà a imparare la lingua locale il più rapidamente possibile per comunicare con la gente di quel paese nella loro lingua”.
Autore: Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
Altre notizie - Esclusive
Altre notizie
- 10:20 Bergomi: "Inter con l'avversaria più difficile ai playoff: vi spiego. Nerazzurri come il Napoli? No perché..."
- 10:06 Condò: "Fa differenza uscire ai playoff o ai quarti. La postura degli interisti diceva che..."
- 09:52 Palestra: "Nazionale un obiettivo e un sogno. Io ambizioso e senza limiti. Di Milano mi manca..."
- 09:38 TS - Inzaghi, all'Al-Hilal come all'Inter: valanga di pari, ma è ancora in corsa per tutto
- 09:24 TS - Chivu, rinnovo e due "Nico" per il colpaccio. Tris di nomi per il mediano
- 09:10 CdS - Carlos Augusto in difesa, Bonny scalpita: la probabile formazione
- 08:56 GdS - Tocca a Bonny: non gioca titolare in campionato da 45 giorni
- 08:42 Del Piero: "La Champions è cambiata, le italiane si adeguino. L'Inter? Defaillance in Europa, per lo scudetto bisognerà vedere l'esito del derby"
- 08:28 GdS - Chivu in corsa per 2 titoli: la sua Inter può fare meglio di quella di Conte
- 08:14 GdS - Dumfries e Calhanoglu dalla panchina, riecco Acerbi e Carlos Augusto: la probabile
- 08:00 CdS - Inter, già si scalda il mercato: tornano di moda Jones e Leoni. Frattesi verso l'addio
- 00:00 Non tragedia, ma punto di partenza
- 23:55 L'Inter si affida anche alla panchina: Mkhitaryan e Akanji firmano il record in Serie A per i gol dei subentrati
- 23:40 Caressa: "Sull'Inter in Champions ho un dubbio. Ora serve una grande impresa e vincere il derby, con la Juve..."
- 23:39 Il Bologna fa 1-0 al Brann anche al Dall'Ara e si prende gli ottavi di Europa League. Tutti i risultati europei
- 23:27 Collovati: "Capisco l'evoluzione del calcio norvegese, ma l'Inter è la migliore in Italia. Non può perdere col Bodo"
- 23:13 Suwarso e la realtà Como: "Quando siamo arrivati in Serie B il 90% della città tifava Inter o Juventus"
- 22:59 Cassano: "Solo se l'Inter fa un disastro perde lo scudetto. Ma i disastri li abbiamo già fatti con Inzaghi"
- 22:45 Dimarco: "Felice di aiutare l'Inter, il lavoro paga. Sogno lo scudetto. Genoa forte, dobbiamo essere pronti"
- 22:40 Inzaghi al centro della bufera: l'Al Hilal brucia un vantaggio di 7 punti e scivola 3°, l'ex Inter è a rischio esonero
- 22:25 Inter letale da corner: è al top d'Europa. Primato in Serie A per i gol di testa
- 22:10 Renica: "Il Napoli era alla pari dell'Inter. Poi è uscita male dalla Champions... che obiettivo mancato"
- 21:55 Inter, passo spedito in Serie A: sette vittorie di fila. Tra gennaio e marzo 2024 i nerazzurri arrivarono a dieci
- 21:41 Lo Jagiellonia spaventa, Fagioli e Kean salvano la Fiorentina ai supplementari: viola agli ottavi di Conference League
- 21:27 Mkhitaryan raggiunge 35 gol e 35 assist in Serie A: dal 2019/20 solo Calhanoglu e altri due al passo dell'armeno
- 21:13 Felipe Melo celebra il Galatasaray: "Rispetto la Juve, grande partita. Ma i tifosi devono stare zitti e andare a casa"
- 20:58 Esposito a quattro reti in Serie A prima dei 21 anni: nel mirino del baby bomber ci sono quattro ex nerazzurri
- 20:43 Grifo: "Sono nerazzurro ma per giocare all'Inter serve tanta qualità, non so se sono interessati a me"
- 20:29 L'Inter aspetta il Genoa: San Siro sorride ai nerazzurri. Spiccano i dati sulla partenza sprint e la solidità
- 20:14 Dimarco macchina da assist: almeno uno nelle ultime cinque partite. Caccia al record in Serie A
- 19:59 Mkhitaryan: "Frustrazione per la Champions, ma abbiamo un altro obiettivo. Futuro? Non penso al ritiro"
- 19:45 Comolli: "Dopo l’Inter, cercherò di non farmi sospendere anche dall’Uefa. Ma l’espulsione di Kelly è frustrante"
- 19:30 Bazzani: "Scudetto, dislivello tra Inter e Milan troppo ampio. I nerazzurri non sbagliano più un colpo"
- 19:15 Mondiali 2026, l'annuncio della Rai: "Aggiudicati i diritti esclusivi di trasmissione in chiaro di 35 incontri"
- 19:00 Rivivi la diretta! IO GIRO L'ITALIA PER TE, ospite INTER CLUB CORIGLIANO RICCARDO FERRI. Le ULTIME verso il GENOA
- 18:47 Inter e Genoa, sono 115 i precedenti in Serie A: il bilancio è dalla parte dei nerazzurri
- 18:33 L'avvocata di Hakimi: "La donna che lo accusa di violenza si è rifiutata di consegnare il cellulare"
- 18:18 Inter-Genoa a Fabbri: l'ultima volta coi nerazzurri fu nel giorno del contatto Ndicka-Bisseck
- 18:04 Genoa, contro l'Inter il traguardo storico delle 2000 partite in Serie A: a San Siro 300 tifosi rossoblu
- 17:50 Balzaretti: "All'Inter contro il Bodo sono mancati Lautaro e l'episodio, poi l'errore di Akanji ha compromesso tutto"
- 17:36 Dzeko e l'addio alla Fiorentina: "Eravamo sotto a Parma e Vanoli preferì inserire un difensore al posto mio"
- 17:22 Inter ai quarti di Youth League, Carbone gonfia il petto: "Questi siamo noi, ora la stessa determinazione in campionato"
- 17:08 Qui Genoa - Norton-Cuffy in dubbio per l'Inter, Otoa si è allenato ancora a parte
- 16:54 FOTO - Footyheadlines - Inter, per il 2026-27 Nike lancerà una maglia retrò con un omaggio a Pirelli
- 16:48 Ausilio: "Ho stima di Fabregas, ma Chivu è sempre stato la nostra prima scelta. Lautaro è il mio miglior colpo"
- 16:40 Bellinazzo: "Inter fuori dalla Champions, Marotta ha parlato di impatto limitato sul bilancio. Monte ingaggi, scelte più nette"
- 16:26 La Finalissima 2026 Spagna-Argentina in esclusiva su Sky Sport
- 16:12 Lo Monaco: "Classe arbitrale scarsa e inadeguata, il VAR ha ingigantito i difetti"
- 15:58 Brocchi: "Priorità al campionato, ma due sconfitte così dell'Inter non sono accettabili"
- 15:44 Genoa, De Rossi: "Vinci a Torino e perdi con l'Inter: non mi sta bene, non rassegniamoci alla mediocrità"
- 15:30 Season Ranking, l'Italia accorcia sulla Germania grazie all'Atalanta: la situazione
- 15:16 UEFA, pubblicato il rapporto 'European Club Finance and Investment Landscape'. Ceferin: "Il futuro resta luminoso"
- 15:02 Podolski ripensa alla parentesi interista: "Un errore accettare un prestito breve. Se la squadra non va..."
- 14:48 Urgerebbe 'crociata' contro l'uso superficiale delle... preposizioni articolate!
- 14:34 Report UEFA, i costi per la costruzione delle rose: il Chelsea sfonda il suo record, Inter 19esima
- 14:20 Svilar sogno impossibile, dalla Premier pronti a offrire 65 milioni. E la Roma sonda anche Vicario
- 14:06 Bastoni-Kalulu, La Penna torna ad arbitrare nel fine settimana dopo lo stop
- 13:52 Thorsby: "Dietro ai successi del Bodo c'è la cultura norvegese: vi spiego. Haaland? Tra i pochi che..."
- 13:38 Report UEFA, top club più ricchi nel 2025: il Real Madrid comanda la classifica dei ricavi, l'Inter è la prima italiana
- 13:24 L'agente di Hornicek a FcIN: "Il suo soprannome è Iceman, ecco perché. Clausola da 30 milioni, ma il prezzo..."
- 13:10 Serie A, Dimarco nella lista dei candidati per il premio MVP di febbraio
- 12:56 Corsera - Arbitri professionisti già dal 2026/27: cosa prevede la riforma di Gravina
- 12:42 Inter-Genoa, possibile ritorno tra i convocati di Calhanoglu: il turco si è allenato per il secondo giorno di fila in gruppo
- 12:28 Henry: "Inter prima in Serie A, ma il miglior calcio lo gioca il Como. Con Inzaghi dava l'idea di poter battere chiunque"
- 12:14 Capello: "Atalanta e Juve hanno mostrato la tempra del calcio italiano. Tristezza per aver visto un'Inter amorfa contro il Bodo"
- 12:00 OUT ai PLAYOFF di CHAMPIONS? NIENTE DRAMMI: lo scenario tra BILANCIO e MERCATO. Ma OAKTREE deve...
- 11:45 Inter-Atalanta in mezzo agli ottavi di Champions: per i bergamaschi Arsenal o Bayern Monaco
- 11:30 La Repubblica - Mercato Inter: meno premi Uefa, ma anche il risparmio degli addii a zero. Big in partenza? Due sospettati
- 11:16 CdS - Celik a parametro zero: la Juve ci pensa, ma attenzione all'Inter perché...
- 11:02 CdS - Flop Champions: un ciclo sembra ormai essersi concluso. L'Inter ora ha bisogno di Oaktree per ripartire ed evitare uno scenario tremendo